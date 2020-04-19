رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تظاهرات بالولايات المتحدة رفضا لإجراءات الحجر

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:20 ص
تظاهرات بالولايات
تظاهرات بالولايات المتحدة
وكالات
طباعة
من نيوهامبشر إلى كاليفورنيا، مرورا بتكساس وأوهايو، طالب متظاهرون هم في الغالب مؤيّدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإنهاء إجراءات الحجْر التي فُرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كان ترامب قدّم دعمه للمتظاهرين الذين يحتجّون على أوامر الحجر الصحّي، معتبرًا أنّ بعض حكّام الولايات "ذهب بعيدًا جدًا" في إجراءات الحجر، في وقت باتت الولايات المتحدة أكبر بؤرة في العالم لوباء كوفيد-19.

وتجمّع نحو 400 متظاهر، بعضهم في سيّارات، أمام برلمان كونكورد، عاصمة ولاية نيوهامبشر الصغيرة (1،3 مليون نسمة) التي ظلّت نسبيًا بمنأى عن الفيروس وسجّلت حتّى يوم الجمعة 1287 إصابة و37 وفاة.

وكان الحاكم الجمهوري كريس سنونو أصدر أوامر بفرض حجر حتّى 4 مايو على الأقلّ وكُتب على لافتات حملها المتظاهرون "الأرقام تكذب" و"أعيدوا فتح نيو هامبشر".

وقال سكيب مورفي، لـ"فرانس برس"، مقدّمًا نفسه على أنّه أحد مَن صوّتوا لترامب، إنّ "الأرقام لا تُبرّر إجراءات الحجر الصارمة المتّخذة في نيو هامبشر".

وفي أنابوليس عاصمة ولاية ماريلاند، ظلّ المتظاهرون في سيّاراتهم، وشاهدت فرانس برس نحو 200 شخص يتظاهرون أمام البرلمان المحلّي، وكُتب على إحدى اللافتات "الفقر يقتل أيضًا"، وعلى لافتة أخرى "لن أطيع مراسيم غير قانونيّة".

وخرجت احتجاجات أيضًا في كولومبوس (أوهايو) وسان دييغو بكاليفورنيا، بحسب مشاهدات فرانس برس، وكذلك في إنديانا ونيفادا وويسكونسن، حسب الإعلام المحلّي، وفي كلّ مكان، لوّح المتظاهرون بالأعلام الأميركية، متجاهلين توصية التباعد الاجتماعي.

وخلال مؤتمره الصحفي بدا أنّ ترامب يُبرّر الاحتجاجات، قائلًا إنّ "بعض الحكّام ذهبوا بعيدا جدا" في إجراءات الحجر. وأدّت هذه الإجراءات إلى ارتفاع كبير بعدد العاطلين عن العمل في كل أنحاء البلاد وحرمان العديد من الناس من أيّ مصدر دخل.

كما هنّأ ترامب حاكمي تكساس وفيرمونت الجمهوريَّين على "السماح باستئناف بعض الأنشطة يوم الإثنين"، مطالبًا في الوقت نفسه باتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلّقة بالتباعد الاجتماعي.

وفي وقت بدا أنّ التظاهرات ضمّت العديد من أنصار ترامب، شدّد بعض المشاركين فيها على أنّ دوافعهم اقتصاديّة في المقام الأوّل.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة سجلت 1891 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيّات الإجمالي في البلاد السبت إلى 38664، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

موضوعات متعلقة

عميد «طب قصر العينى»: 17 إصابة بكورونا منهم وكيل الكلية

وزير التعليم العالى يكشف موعد امتحانات السنوات النهائية

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم السبت 18-4-2020 في الأسواق المصرية

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

وزير التعليم العالى يكشف موقف الطلاب المتلاعبين بالأبحاث المطلوبة

إجراءات وقائية بين عمال «الجيزة للغزل» بعد ظهور مصابين بكورونا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

منوعات

دراسة تكشف سر السؤال المحير بشأن «كورونا»

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

حفل موسيقى عالمى لبعث الأمل وتحقيق الوحدة فى مواجهة كورونا

درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس الأحد 19 إبريل 2020 على المحافظات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
المزيد

الثقافة

«القومى للمسرح» يبدأ تصوير حلقات «حلوة بلادى»

أونلاين.. «اعرف بلدك» تخصص عدد أبريل لاحتفالات تحرير سيناء

قصور الثقافة: إتاحة كتاب «المِلَلُ والنّحَلُ» أون لاين

إتاحة كتب عن بطولات الجيش المصري عبر بوابة «الثقافة»