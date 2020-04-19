تظاهرات بالولايات المتحدة رفضا لإجراءات الحجر

من نيوهامبشر إلى كاليفورنيا، مرورا بتكساس وأوهايو، طالب متظاهرون هم في الغالب مؤيّدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بإنهاء إجراءات الحجْر التي فُرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كان ترامب قدّم دعمه للمتظاهرين الذين يحتجّون على أوامر الحجر الصحّي، معتبرًا أنّ بعض حكّام الولايات "ذهب بعيدًا جدًا" في إجراءات الحجر، في وقت باتت الولايات المتحدة أكبر بؤرة في العالم لوباء كوفيد-19.وتجمّع نحو 400 متظاهر، بعضهم في سيّارات، أمام برلمان كونكورد، عاصمة ولاية نيوهامبشر الصغيرة (1،3 مليون نسمة) التي ظلّت نسبيًا بمنأى عن الفيروس وسجّلت حتّى يوم الجمعة 1287 إصابة و37 وفاة.وكان الحاكم الجمهوري كريس سنونو أصدر أوامر بفرض حجر حتّى 4 مايو على الأقلّ وكُتب على لافتات حملها المتظاهرون "الأرقام تكذب" و"أعيدوا فتح نيو هامبشر".وقال سكيب مورفي، لـ"فرانس برس"، مقدّمًا نفسه على أنّه أحد مَن صوّتوا لترامب، إنّ "الأرقام لا تُبرّر إجراءات الحجر الصارمة المتّخذة في نيو هامبشر".وفي أنابوليس عاصمة ولاية ماريلاند، ظلّ المتظاهرون في سيّاراتهم، وشاهدت فرانس برس نحو 200 شخص يتظاهرون أمام البرلمان المحلّي، وكُتب على إحدى اللافتات "الفقر يقتل أيضًا"، وعلى لافتة أخرى "لن أطيع مراسيم غير قانونيّة".وخرجت احتجاجات أيضًا في كولومبوس (أوهايو) وسان دييغو بكاليفورنيا، بحسب مشاهدات فرانس برس، وكذلك في إنديانا ونيفادا وويسكونسن، حسب الإعلام المحلّي، وفي كلّ مكان، لوّح المتظاهرون بالأعلام الأميركية، متجاهلين توصية التباعد الاجتماعي.وخلال مؤتمره الصحفي بدا أنّ ترامب يُبرّر الاحتجاجات، قائلًا إنّ "بعض الحكّام ذهبوا بعيدا جدا" في إجراءات الحجر. وأدّت هذه الإجراءات إلى ارتفاع كبير بعدد العاطلين عن العمل في كل أنحاء البلاد وحرمان العديد من الناس من أيّ مصدر دخل.كما هنّأ ترامب حاكمي تكساس وفيرمونت الجمهوريَّين على "السماح باستئناف بعض الأنشطة يوم الإثنين"، مطالبًا في الوقت نفسه باتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلّقة بالتباعد الاجتماعي.وفي وقت بدا أنّ التظاهرات ضمّت العديد من أنصار ترامب، شدّد بعض المشاركين فيها على أنّ دوافعهم اقتصاديّة في المقام الأوّل.جدير بالذكر أن الولايات المتحدة سجلت 1891 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيّات الإجمالي في البلاد السبت إلى 38664، استنادا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.