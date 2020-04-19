الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا.. والعظمى بالقاهرة 28 درجة

القاهرة 14 28

شبين الكوم 14 27

طنطا 14 27

دمنهور 15 26

الإسكندرية 15 23

بلطيم 14 23

مطروح 15 19

السلوم 13 21

سيوة 15 28

بورسعيد 17 22

دمياط 17 21

الزقازيق 14 24

الإسماعيلية 12 27

السويس 13 26

العريش 12 25

رفح 12 24

رأس سدر 17 30

نخل 10 27

نويبع 18 27

طابا 17 24

كاترين 10 23

الطور 17 27

شرم الشيخ 19 29

الغردقة 17 27

مرسى علم 19 26

الفيوم 14 30

بني سويف 15 29

المنيا 16 29

أسيوط 15 29

سوهاج 16 30

قنا 18 31

الأقصر 17 32

أسوان 18 32

أبو سمبل 18 30

الوادي الجديد 15 29

شلاتين 21 29

أبو رماد 21 29

حلايب 20 28

رأس حدربة 21 29



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:



الصغرى العظمى

مكة المكرمة 25 36

المدينة 20 35

الرياض 20 31

المنامة 24 28

أبوظبي 26 36

الدوحة 25 30

الكويت 25 30

دمشق 22 26

بيروت 18 23

عمان 13 26

القدس 13 23

غزة 17 23

بغداد 18 33

مسقط 27 30

صنعاء 13 24

الخرطوم 22 38

طرابلس 21 29

تونس 17 28

الجزائر 14 19

الرباط 12 19

نواكشوط 17 28



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



الصغرى العظمى

أنقرة 08 22

إسطنبول 08 20

إسلام آباد 12 22

نيودلهي 22 36

جاكرتا 26 32

بكين 12 23

كوالالمبور 25 35

طوكيو 11 20

أثينا 11 22

روما 10 21

باريس 14 21

مدريد 08 20

برلين 02 14

لندن 09 18

مونتريال 03- 10

موسكو 01 08

نيويورك 09- 17

واشنطن 10 19

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى.كما يشهد الوجه البحري طقسًا لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، ومائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة على شمال الصعيد، ومائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على جنوبه.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمى