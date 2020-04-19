الصين تسجل أدنى عدد لحالات الإصابة الجديدة بـ«كورونا»

أعلنت الصين، اليوم الأحد، عن تسجيل أدنى عدد لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ 17 مارس، حسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية".وأفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين بتسجيل 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بتراجع عن 27 حالة أعلنت في اليوم السابق، وكان من ضمن هذه الحالات تسع حالات لأشخاص جاءوا من الخارج وهو أقل عدد منذ 13 مارس، أما الحالات السبع المتبقية فكانت منقولة محليا بتراجع عن عشر حالات في اليوم السابق.وقالت لجنة الصحة إن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بلغت 44 بتراجع عن 54 حالة قبل يوم، وِأضافت ان ثلاثا من هذه الحالات الجديدة واردة من الخارج.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.