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الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مادورو: يمكن تأجيل انتخابات فنزويلا بسبب كورونا

الأحد 19/أبريل/2020 - 05:00 ص
الرئيس الفنزويلي
الرئيس الفنزويلي
وكالات
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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن الانتخابات البرلمانية في البلاد يمكن تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مادورو في مقابلة مع راديو "إيه إم 750": "لا أعرف ما إذا كانت الانتخابات ستجرى هذا العام لأن لدينا أولويات أخرى".

وتابع: "سيكون من غير المسؤول أن نقول إننا سنجري الانتخابات مهما كانت التكلفة"، وفي الوقت نفسه، شدد مادورو على أنه وفقًا للدستور، يجب إجراءالانتخابات في ديسمبر، بحيث يمكن تشكيل الجمعية الوطنية في بداية يناير.

يشار إلى أنه قبل أكثر من عام، أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد ودعا مادورو إلى التنحي، بحجة أن الانتخابات التي أعادت مادورو إلى السلطة كانت يشوبها التزوير، وعلى الرغم من اعتراف العديد من الحكومات الأجنبية بجوايدو، لا يزال مادورو فعليا في السلطة.

وتظهر الأرقام الرسمية أن فنزويلا بها 227 مصابا بفيروس كورونا المستجد وتوفى تسعة مرضى. ويخشى المراقبون من أن تكون حصيلة الوفيات كبيرة في حال انتشار الفيروس في البلاد.

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