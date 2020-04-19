الشرطة السلوفاكية تفتش دار رعاية للبحث عن ناقلي عدوى «كورونا»

صادرت الشرطة السلوفاكية أجهزة كمبيوتر ووثائق من دار للمسنين، أثناء بحثها عن المسئولين عن ارتفاع حاد في عدد إصابات فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، كان الرئيس الجديد للحكومة إيجور ماتوفيتش قد طالب في وقت سابق بتوجيه اتهامات جنائية ضد أي شخص ينقل الفيروس إلى دور رعاية المسنين.وبدون أي دليل ملموس، أعرب ماتوفيتش "المحافظ" عن شكوكه في أن عاملا بدار رعاية براتيسلافا جلب معه الفيروس بعد عطلة في الخارج.وسجلت سلوفاكيا 1809 حالات إصابة و11 حالة وفاة بسبب أمراض الرئة الناجمة عن الفيروس حتى يوم السبت.وحتى قبل أيام قليلة، كان عدد الوفيات رسميًا اثنين فقط، وعدة مئات من المصابين، وهو ما تم ربطه بانخفاض عدد فحوصات الكشف عن الفيروس لدى المواطنين.كما حذر ماتوفيتش عامة الشعب من تسبب أفراد من أقلية الروما في نقل العدوى لبقية السكان.