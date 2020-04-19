مون وترامب يتفقان على التنسيق فيما يتعلق بـ كورونا ومساعدات كوريا الشمالية

وافق الرئيسان الكوري الجنوبي مون جيه-إن والأمريكي دونالد ترامب، على استمرار التعاون فيما يتعلق بالاستجابة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وأكدا على أهمية الدفع لتقديم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية فيما يتعلق بالوباء العالمي، وفقًا لما أفاد به المكتب الرئاسي في سيئول.وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونيهاب" وصف الرئيس الأمريكي -خلال محادثة هاتفية له مع الرئيس الكوري استمرت لمدة نصف ساعة-، الاستجابة الكورية للوباء بأنها "أفضل نموذج"، وأشار إلى عقد الانتخابات البرلمانية بنجاح في وقت سابق من الأسبوع الجاري، فيما هنأ مون على فوز حزبه الساحق في الانتخابات، وفقًا للمتحدث باسم المكتب الرئاسي كانغ مين-سوك.وصرح المكتب الرئاسي بأن ترامب هنأ مون "بالفوز القوي" الذي حققه حزبه في الانتخابات.وذكر مون أن، انخفاض عدد الإصابات الجديدة بالبلاد بشكل ملحوظ ساعد بشكل كبير في فوز حزبه في الانتخابات، وفقا لكانغ.وأضاف الرئيس أن، الحكومة ما زالت تنظر فيما إذا كانت ستخفف تدابير التباعد الاجتماعي، على الرغم من تحسن الوضع فيما يتعلق بالوباء في كوريا الجنوبية.ووجه ترامب الشكر لكوريا الجنوبية على تقديم أدوات تشخيص كورونا بشكل يتماشى مع الروح التحالفية التي تجمع سيئول وواشنطن."وعبر الرئيس ترامب عن امتنانه تجاه كوريا الجنوبية لمساعدتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بشراء اختبارات تشخيص كورونا، ولدعمها للشعب الأمريكي"، وفقًا لما أفاد به المكتب الرئاسي، مضيفًا "وافق القائدان على استمرار العمل عن كثب لتخطي أزمة الوباء واستعادة النمو الاقتصادي العالمي".وأوضح كانج، في بيان أن "البلدين اتفقا على استمرار التعاون فيما يتعلق بمجال الحجر الصحي استجابة لكوفيد-19".وبخصوص كوريا الشمالية، أشاد "مون" بجهود ترامب لإشراك كوريا الشمالية من أجل تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لكانغ. ومن جانبه قال ترامب إنه من الطبيعي أن يفعل ذلك وإنه سيستمر في سياسته.أكد القائدان على مبدأ تقديم المساعدات الإنسانية للشمال، للتعامل مع كوفيد-19.ولم يذكر المكتب الرئاسي أي تفاصيل عن تناول القائدين لكوريا الشمالية خلال حوارهما.ولم يوضح كانج ما إذا كان القائدان قد بحثا اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع خلال حوارهما. في حين ذكر المكتب الرئاسي أن القائدين "بحثا سبل تقويه العلاقات الأمنية الأمريكية - الكورية".وتعد هذه المحادثة الهاتفية هي الثانية من نوعها بين الرئيسين في أقل من شهر.