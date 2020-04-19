رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مون وترامب يتفقان على التنسيق فيما يتعلق بـ كورونا ومساعدات كوريا الشمالية

الأحد 19/أبريل/2020 - 03:48 ص
مون جيه-إن وترامب
مون جيه-إن وترامب
وكالات
طباعة
وافق الرئيسان الكوري الجنوبي مون جيه-إن والأمريكي دونالد ترامب، على استمرار التعاون فيما يتعلق بالاستجابة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وأكدا على أهمية الدفع لتقديم المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية فيما يتعلق بالوباء العالمي، وفقًا لما أفاد به المكتب الرئاسي في سيئول.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونيهاب" وصف الرئيس الأمريكي -خلال محادثة هاتفية له مع الرئيس الكوري استمرت لمدة نصف ساعة-، الاستجابة الكورية للوباء بأنها "أفضل نموذج"، وأشار إلى عقد الانتخابات البرلمانية بنجاح في وقت سابق من الأسبوع الجاري، فيما هنأ مون على فوز حزبه الساحق في الانتخابات، وفقًا للمتحدث باسم المكتب الرئاسي كانغ مين-سوك.

وصرح المكتب الرئاسي بأن ترامب هنأ مون "بالفوز القوي" الذي حققه حزبه في الانتخابات.

وذكر مون أن، انخفاض عدد الإصابات الجديدة بالبلاد بشكل ملحوظ ساعد بشكل كبير في فوز حزبه في الانتخابات، وفقا لكانغ.

وأضاف الرئيس أن، الحكومة ما زالت تنظر فيما إذا كانت ستخفف تدابير التباعد الاجتماعي، على الرغم من تحسن الوضع فيما يتعلق بالوباء في كوريا الجنوبية.

ووجه ترامب الشكر لكوريا الجنوبية على تقديم أدوات تشخيص كورونا بشكل يتماشى مع الروح التحالفية التي تجمع سيئول وواشنطن.

"وعبر الرئيس ترامب عن امتنانه تجاه كوريا الجنوبية لمساعدتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بشراء اختبارات تشخيص كورونا، ولدعمها للشعب الأمريكي"، وفقًا لما أفاد به المكتب الرئاسي، مضيفًا "وافق القائدان على استمرار العمل عن كثب لتخطي أزمة الوباء واستعادة النمو الاقتصادي العالمي".

وأوضح كانج، في بيان أن "البلدين اتفقا على استمرار التعاون فيما يتعلق بمجال الحجر الصحي استجابة لكوفيد-19".

وبخصوص كوريا الشمالية، أشاد "مون" بجهود ترامب لإشراك كوريا الشمالية من أجل تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لكانغ. ومن جانبه قال ترامب إنه من الطبيعي أن يفعل ذلك وإنه سيستمر في سياسته.

أكد القائدان على مبدأ تقديم المساعدات الإنسانية للشمال، للتعامل مع كوفيد-19.

ولم يذكر المكتب الرئاسي أي تفاصيل عن تناول القائدين لكوريا الشمالية خلال حوارهما.

ولم يوضح كانج ما إذا كان القائدان قد بحثا اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع خلال حوارهما. في حين ذكر المكتب الرئاسي أن القائدين "بحثا سبل تقويه العلاقات الأمنية الأمريكية - الكورية".

وتعد هذه المحادثة الهاتفية هي الثانية من نوعها بين الرئيسين في أقل من شهر.

موضوعات متعلقة

إجراءات وقائية بين عمال «الجيزة للغزل» بعد ظهور مصابين بكورونا

«تاج الدين»: 85% من مصابى كورونا بمصر لا تظهر عليهم أعراض

الصحة: 19 وفاة.. و188 إصابة جديدة بكورونا

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

وزير التعليم العالى يكشف موقف الطلاب المتلاعبين بالأبحاث المطلوبة

إجراءات وقائية بين عمال «الجيزة للغزل» بعد ظهور مصابين بكورونا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

منوعات

دراسة تكشف سر السؤال المحير بشأن «كورونا»

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

حفل موسيقى عالمى لبعث الأمل وتحقيق الوحدة فى مواجهة كورونا

درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس الأحد 19 إبريل 2020 على المحافظات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
المزيد

الثقافة

«القومى للمسرح» يبدأ تصوير حلقات «حلوة بلادى»

أونلاين.. «اعرف بلدك» تخصص عدد أبريل لاحتفالات تحرير سيناء

قصور الثقافة: إتاحة كتاب «المِلَلُ والنّحَلُ» أون لاين

إتاحة كتب عن بطولات الجيش المصري عبر بوابة «الثقافة»