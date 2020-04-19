أستاذ بالأزهر: لا تعارض بين الدين والعلم فى صيام رمضان (فيديو)





قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الرواق الأزهري وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إنه لا تعارض بين العلم والدين، مؤكدًا أن "العلم خادم للدين.. والدين جاء ليقرر ما جاء به العلم وفي حالة المرض فالأطباء أهل تخصص يأخذ برأيهم علماء الدين".وأضاف "فؤاد"، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري، أن الله فرض الصوم ومنح الرخص للإفطار، والكلمة في الصيام للأطباء وعلماء الدين معًا، والمتعلق بالأمر هو مجمع البحوث الإسلامية، لافتًا إلى أنه بالفعل تمت جلسات مع الأطباء والفقهاء، ولم يتكلم رجال الدين إلا بعد سماع كلمة الأطباء أولا، ولم يقرر طبيب واحد أن الصوم يسبب أذى للإنسان، والأمر فى الصيام أو الإفطار خلال شهر رمضان الكريم، خوفًا من فيروس كورونا المستجد، لا يكون إلا لمن فرض الصيام وهو رب العالمين.وأوضح فؤاد، أن هناك ضوابط عندما يكون الإنسان مريض منحه الله رخصة الإفطار، وهنا يدخل دور الأطباء فى تحديد من يجوز له الإفطار فى رمضان، مضيفا: "أن الذى قال لا صوم ولا جماع فى زمن الوباء حديثه خاطئ وغير علمى والذى قال هذا يحتاج إلى مراجعة علمية".وشدد أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على أن الله لم يقل لك أفطر، مشيرًا إلى أن هناك تعاون بين الأطباء والعلماء بشكل دائم وعليه فالإفطار لا يكون إلا بأمر الله سبحانه وتعالى وأهل العلم والدين المتخصصين.