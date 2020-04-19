لأول مرة منذ شهرين.. كوريا الجنوبية تعلن رقمًا أحاديًا لحالات الإصابة بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، ثماني حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد لتصبح أول مرة منذشهرين تعلن فيها سول رقما أحاديا لحالات الإصابة بكورونا حسبما قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية 10661 حالة في حين بلغ عدد حالات الوفاة 234 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.