أمريكا تسجل 1891 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سُجّلت في الولايات المتحدة 1891 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليرتفع بذلك عدد الوفيّات الإجمالي في البلاد السبت إلى 38664، استنادًا إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.وأشارت الجامعة، التي تتّخذ بالتيمور مقرًا، إلى أنّ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 732197 منذ بدء الوباء.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.