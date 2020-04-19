القضاء الإيرانى يبحث العفو عن المزيد من السجناء

يدرس القضاء الإيراني العفو عن بعض السجناء الذين أفرج عنهم مؤقتًا بسبب أزمة فيروس كورونا.وقال المتحدث غلام حسين الإسماعيلي، إن رئيس القضاة أمر لجانه بدراسة الموضوع ابتداء من اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.ونقلت الإذاعة الحكومية عن الإسماعيلي قوله: «إن قرارًا بشأن العفو المحتمل أو تخفيف العقوبات يمكن أن يتخذ بحلول 29 أبريل الجاري»، ولم يحدد معايير العفو أو ما إذا كانت ستطبق على السجناء السياسيين.وأفرجت إيران مؤقتًا عن عشرات الآلاف من السجناء في منتصف مارس الماضي في استجابة لانتشار فيروس كورونا.وكانت المواطنة البريطانية نازانين زجاري راتكليف من بين المفرج عنهم، وقضت زجاري راتكليف، التي تحمل الجنسية الإيرانية أيضًا، بالفعل نصف مدة العقوبة البالغة خمس سنوات بتهمة التجسس المزعوم.