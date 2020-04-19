محافظ الشرقية يشرف على تطهير قرية الخرس بعد إصابة حالتين بكورونا (صور)

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وحسني الحاجري رئيس مجلس مدينة منيا القمح بحملة تطهير وتعقيم قرية الخرس التابعة لمركز منيا القمح، بعد إصابة حالتين بفيروس كورونا.وشملت حملات التعقيم الشوارع والمنازل، ضمن إجراءات الوقاية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتستمر الحملة بصفة مستمرة لجميع القرى.والتقى المحافظ ورئيس مجلس مدينة منيا القمح ووكيل وزارة الصحة مع أفراد الأسرتين الخاضعتين للحجر الصحي، نظرًا لإصابة اثنين من ذويهم بفيروس كورونا، مقدمًا لهم الدعم النفسي والمعنوي، ومطمئنًا منهم على الخدمات الطبية والصحية المقدمة لهم من مديريه الصحة.