«الإعلاميين» تنعى المخرج التلفزيونى مجدى الشيخ

نعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، الزميل مجدي الشيخ المخرج التلفزيوني الذي وافتة المنية أمس السبت.وقال نقيب الاعلاميين: "فقدنا مثالا واضحا وقيمة في الإخراج التلفزيوني، حيث كان من الرعيل الأول بالتلفزيون، وكان يعمل بإدارة المنوعات، وتتلمذ على يديه العديد من كبار مخرجي ماسبيرو".وأضاف نقيب الإعلاميين أن المخرج مجدى الشيخ ابن شقيق المخرج الكبير كمال الشيخ، ومن أهم برامجه "هنا وهناك" على القناة الثانية، ومسلسل الأطفال "جد ولعب"، ومسلسل "ابتسامة"، لأحمد آدم وصلاح عبد الله.واختتم: "رحم الله الزميل مجدي الشيخ وألهمنا وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".