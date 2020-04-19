نقابة الإعلاميين تطلق حملة تبرع للعمالة غير المنتظمة

أعلنت نقابة الإعلاميين، صباح اليوم الأحد، إنه إنطلاقًا من المسئولية المجتمعية لها، وفي ظل الأزمة الحالية والتي يجب على الجميع أن يتكاتف ويتجرد من ذاته، عن مساهمتها في دعم العمالة غير المنتظمة.ودعى الدكتور طارق سعدة نقيب الاعلاميين مجلس إدارة النقابة إلى إجتماع عاجل لمناقشة كيفية مساهمة النقابة وأعضائها في التبرع لصندوق تحيا مصر لصالح العمالة غير المنتظمة.وأسفر الاجتماع، وفقًا لما أعلنته النقابة، عن إطلاق حملة للتبرع تحمل اسم «يد بيد» تعمل على مناشدة كافة أعضاء النقابة للتبرع لصندوق تحيا مصر لصالح العمالة غير المنتظمة، بحيث يتم البدء بأعضاء مجلس إدارة النقابة برئاسة الدكتور طارق سعدة للتبرع بنصف راتبهم الوظيفي بصفتهم الإعلامية، على أن يتم استقبال المتبرعين بمقر النقابة لتلقي التبرعات وإيداعها بصندوق دعم مصرمن خلال مندوب له لتلقي التبرعات.وأهابت نقابة الاعلاميين بكافة أعضائها أن يكونوا على قدر الحدث والمسئولية والإنسانية من خلال تبرعهم ودورهم الهام والتوعوي.