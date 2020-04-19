استمرار عمليات تطهير وتعقيم الشوارع بالمحلة (صور)

ترأس الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، حمله ليلية كبرى للتعقيم والتطهير شملت شوارع المدينة والعديد من المباني والمنشآت الحكومية.وانطلقت الحملة من أمام مجلس مدينة المحلة، باتجاه شارع محب، حيث تم تطهير الشوارع والميادين وماكينات «ATM» للبنك الأهلي، وقصر الثقافة وميدان محب، وصولًا لمنطقة السبع بنات، كما تمت متابعة قرار الحظر وضبط المخالفين وتطبيق القانون.وأكد رئيس المدينة، على استمرار أعمال التطهير والتعقيم، حيث تم وضع خطة للتطهير والتعقيم لقرى مركز ومدينة المحلة، وذلك للالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.