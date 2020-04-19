وائل جسار يكشف كواليس مشاركته فى أوبريت «أنت أقوى»

علق المطرب اللبناني وائل جسار على مشاركته في أوبريت "أنت أقوى" الذي انطلق عرضه الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة مساء أمس السبت.وقال وائل جسار في مداخلة عبر "سكايب" مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية "الحدث" وتقديم الإعلامية لميس الحديدي، إن كلمات الدكتور مدحت العدل في الأوبريت كان إضافة قوية جدًا لأنها وصفت أوضاع الحياة الراهنة.ووجه وائل جسار الشكر لكل من شارك في العمل قائلًا: "كلنا كنا قلب واحد ومحدش فكر يرفض لأنه عمل إنساني بحت ورسالة الفنان ليست فقط أغاني عاطفية فقط لكن دوره الاجتماعي والإنساني مهم"، مشيرًا إلى إنه يتمنى أن تصل الرسالة للجميع وأن يكون لدينا فكرة الأمل كما قلنا في الأوبريت.وكشف "جسار" عن كواليس تصوير الجزء الخاص به من الأوبريت في لبنان، لافتًا إلى أن الشركة المنتجة قامت بزيارته في منزله مرتدين كافة الأدوات الخاصة بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس "كورونا" من قفازات وكمامات واستخدوا ماكينات التعقيم لأخذ كافة التدابير، مشيرًا إلى أنه حرص على أن يكون التصوير في منزله وسط عائلته، موجهًا رسالة للجمهور، قائلًا: "يارب الأوبريت يكون رسالة أمل للناس.. بس لازم تلتزموا بييوتكم لأن الفيروس خطير وممكن يفرقنا عن أحبابنا واصحابنا لاقدر الله".يذكر أن أوبريت "أنت أقوى" يشارك به النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسني والنجمة كارول سماحة والمطربة سميرة سعيد والفنان وائل جسار والنجم التونسي صابر الرباعي، كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب الدكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفى، ومشاركة أحد أهم الموسيقين الموزع نادر حمدي؛ والمخرج الكبير طارق العريان الذي مازال يعمل حتى اللحظة لتقديم عمل عالمي جديد.