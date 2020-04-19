العدل: أوبريت «أنت أقوى» رسالة مهمة فى هذا التوقيت

علق الكاتب والسيناريست مدحت العدل على أوبريت "أنت أقوى" الذي انطلق عرضه الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة مساء أمس السبت.وقال مدحت العدل في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية "الحدث" إنه تحمس للفكرة وأنه في نفس يوم عرض الفكرة كتب كلمات الأغنية وعرضها على الملحن عمرو مصطفى وكل من شارك في هذا العمل، مشيرًا إلى أن الأوبريت أحدث تأثيره لدى الجمهور فهو رسالة مهمة في هذا التوقيت.وكشف "العدل"، عن كواليس مشاركة الكينج محمد منير قائلًا: "قمنا بتقسيم أنفسنا لفريق عمل للتواصل مع الفنانيين وكان من نصيبي إني أكلم محمد منير وده من حظي السعيد لأنه عشرة عمري، كاشفًا أنه منذ الوهلة الأولى لمهاتفته للكينج محمد منير قال لي: "أنا معاكم" رغم إنه لم يشارك في أوبريتات جماعية لكنه قرر فورًا بلا تردد المشاركة".وأضاف: "الجميع، تخلى كإنسان في هذه اللحظة عن أي تفكير شخصي وأي منهج في حياته الفنية قائلًا "الفنان الحقيقي في الأوقات العصيبة بيتخلى عن أي شيء صغير يعكس الأنانية الفردية، وهذه وجة نظري والحقيقي كل اللي شاركوا معنا لم يفكوا لحظة سوى أنه عمل إنساني بحت".ووصف مشاركة الفنانة اللبنانية كارول سماحة قائلًا إنها فنانة عظيمة مثلت إضافة كبيرة للعمل الفني خاصة.يذكر أن الأوبريت يشارك به النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسني والنجمة كارول سماحة والمطربة سميرة سعيد والفنان وائل جسار والنجم التونسي صابر الرباعي، كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفى، ومشاركة أحد أهم الموسيقين الموزع نادر حمدي؛ والمخرج الكبير طارق العريان الذي ما زال يعمل حتي اللحظة لتقديم عمل عالمي جديد.