سميرة سعيد تكشف تفاصيل مشاركتها فى أوبريت «أنت أقوى»

تحدثت الفنانة سميرة سعيد عن مشاركتها في أوبريت "أنت أقوى" الذي انطلق عرضه الأول من منطقة الأهرامات بالجيزة اليوم.وقالت "سميرة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، إنها شاركت في هذا الأوبريت رغم العزل الصحي لأنها أعجبت بالفكرة، مشيرة إلى أن الفكرة رائعة وتحمل في طياتها إيجابية وأنها شعرت بضرورة المشاركة لأن الأوضاع التي تمر بها بلاد العالم تحتم عليها أن يكون لها دور.وأضافت: "الناس حسيت إنها حزينة من اللي بيحصل فحبيت أعمل تفاؤل للناس، وأول مرة أشارك في عمل فني جماعي في حياتي كلها، ورغم كده بعمل كده وأنا مبسوطة وسعيدة جدًا"، مشيرة إلى أن الدكتور مدحت العدل انتقى كلمات الأوبريت ببراعة وفي منتهى الجمال.وأشارت إلى أن الفنان عمرو مصطفى كلل الكلمات بلحن أكثر من رائع، بما شكل وجود عمل مبهج يفتح طاقة نور، مشيدة بجهود بقية طاقم الفريق، كما أن الحافز الأكبر الذي دفعها للمشاركة هو أن عائد الأوبريت سيخصص للأسر المنكوبة من جراء جائحة "كورونا".وتابعت: "كان المفروض أن أقوم بالتصوير في بيتي بس قررت أعمله في الجونة عشان ماعملش إزعاج للجيران حيث قمت بانتقاء كادر معين في الجونة بما يعكس البهجة".وعلقت على مقاطع مشاركة ابنها لها في الرقص قائلة: "كنا مبسوطين أوي فقررنا نرقص أنا وشادي في بلكونتنا، لأني حسيت إني عملت حاجة حلوة، وشادي بينبسط لما يلاقيني مبسوطة، ومكناش قاصدين ولا متخيلين أنه هيتنشر كده".يذكر أن الأوبريت يشارك به النجم الكبير محمد منير، وتامر حسني، وكارول سماحة، وسميرة سعيد، وائل جسار، والتونسي صابر الرباعي.وتم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب الدكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفى، ومشاركة أحد أهم الموسيقين الموزع نادر حمدي، والمخرج الكبير طارق العريان، الذي مازال يعمل حتى اللحظة لتقديم عمل عالمي جديد.