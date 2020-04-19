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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح بوستر جديد لأبطال مسلسل «القمر آخر الدنيا»

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:38 ص
مسلسل القمر آخر
مسلسل القمر آخر الدنيا
منار إبراهيم
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طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "القمر آخر الدنيا" بوستر جديد للعمل جمع كل أبطال المسلسل، الذي من المقرر عرضه على شاشة قناة "النهار" في رمضان.

ويواصل المخرج تامر حمزة، تصوير المشاهد المتبقية من العمل بمدينة الشيخ زايد، مع مراعاة كل الاحتياطات الوقائية مثل التطهير والتعقيم الكامل بمقر التصوير وارتداء الكمامات والقفازات، وأخذ كل التدابير الكاملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية، لأم تجسدها الفنانة سميرة عبدالعزيز ولديها ثلاثة أبناء أكبرهم الفنانة بشرى، وهي الأخت المغلوبة على أمرها، والتي تطيع أمر عائلتها دون اعتراض، حتى أنها تزوجت من شخص دون رغبتها ولكن إرضاءً لمن حولها، وكانت تعيش قصة حب مع شخص آخر، وهو ما يكتشفه زوجها وتبدأ المشاكل بينهما بسبب هذا الأمر.

ولم تتوقف مشاكلها عند هذا الحد لكن تعاني من اختفاء والدتها "سميرة عبدالعزيز" ضمن الأحداث أثناء خروجها، وتسعى إلى البحث عنها بمشاركة شقيقيها الفنان عمرو عابد والفنان مؤمن نور، مما يجعلهم يتقربون من بعضهم البعض أكثر مما كانوا، ليتحدوا معًا ويجدوا والدتهم التي اختفت في ظروف غامضة.

مسلسل "القمر آخر الدنيا" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، بطولة: بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، أميرة نايف، هدي الأتربي وعمرو عابد، ومن إخراج تامر حمزة.

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