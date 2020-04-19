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كيف يتسبب «الفسيخ» فى الإصابة بفيروس كورونا؟

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:49 ص
الفسيخ
الفسيخ
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مع اقتراب شم النسيم يبدأ الكثير من المصريين تجهيز الأكلات الخاصة بذلك اليوم، أبرزها: البيض المسلوق الملون والأسماك المملحة والتي تكون بعض منها مفيد والبعض الأخر ضار بالجسم، ويتحدث معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية عن الفسيخ وأضراره والأطعمة البديلة له، وكيف ينقل فيروس كورونا المستجد للأشخاص؟

وأكد "القيعي"، أن الأسماك المملحة الضارة "الفسيخ"، عبارة عن سمك بوري مملح يصنع بطريقة غير آمنة ويوضع له الكثير من الملح وله العديد من الأضرار. 

وقال إن الفسيخ يلوث أثناء مرحله تفسيخه، حيث يوضع في مكان مكشوف ويعرض لوقوف الذباب عليه وهو مما يؤدي إلى نمو بكتيريا سامة بداخله، وهي بكتيريا كلوستريديوم بوتيولينيم والتي تؤثر على الجهاز العصبي ما يؤدي إلى "زغلله" في العين وجفاف في الحلق وصعوبة الحديث وقد تزيد المضاعفات إلى ضيق في التنفس وضعف العضلات والوفاة.

وأوضح أن الفسيخ يمكن أن يتسبب في الإصابة بفيروس الكورونا المستجد "كوفيد-19" بسبب عدم التعقيم أو ضمان نظافة من يصنعه أو المكان الذي يحفظ فيه وينتقل عن طريق لمسه وملامسة الوجه وليس عن طريق تناوله، لافتًا إلى أن الفسيخ يتسبب أيضًا في الإصابة بالتسمم الغذائي، وتكون أعراضه الغثيان والقئ والأسهال والألم الحاد بالمعدة وارتفاع درجة الحرارة، وفي هذه الحالة يجب التوجه إلى أقرب مستشفى لأخذ المصل المضاد، كما يسبب الفسيخ ارتفاع في ضغط الدم بسبب زيادة الأملاح المستخدمة في تحضيره.

وكشف معتز القيعي عن بعض الأطعمة البديلة للفسيخ وتكون مفيدة وغير ضارة:-

1- يمكن استبدال تناول الفسيخ بالرنجة ولكن يجب أن تكون قليلة الملح لتجنب ارتفاع الضغط.

2- كما يمكن تناول التونة المدخنة وهي تعد اختيار مثالي، حيث إنها قليلة الملح وتعد اختيارًا مناسبًا لمرضى الضغط والفشل الكلوي.

3- يمكن أيضًا تناول السالمون المدخن، حيث إنه قليل الملح.

4- يفضل تناول الخضراوات الورقية بجانب الأسماك للتخفيف من احتباس الماء في الجسم بسبب زيادة الأملاح.

5- تجنب المشروبات الغازية، حيث إنها تزيد من المشاكل الهضمية واستبدالها بالمشروبات المفيدة مثل النعناع والليمون والينسون.
معتز القيعي
معتز القيعي

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