المنتجة شيرين مجدى تطرح أفيشات مسلسل «القمر آخر الدنيا» (صور)

انتهت المنتجة شيرين مجدي من الأفيشات الرسمية لمسلسل "القمر آخر الدنيا" المقرر عرضه رمضان 2020 علي قنوات النهار وروتانا وصدي البلد وlbc.كما قامت شركة "مون لايت" لـ رباب إبراهيم بتصميم مجموعة من الأفيشات الجماعية التي تضم جميع أبطال العمل وتصميمات أخرى أفيش لكل ممثل من أبطال العمل والتى سيتم طرحهم قريبًا.تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي "القمر آخر الدنيا" بطولة بشري، مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدى الأتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.‎ويذكر أن شركة "ستار ميديا" للمنتجة شيرين مجدي والتي قدمت مجموعة من إنتاجات البرامج الديجيتال والدراما التلفزيونية في الوطن العربي، ويعد مسلسل "القمر آخر الدنيا" التجربة الدرامية الإنتاجية الاولى لها داخل مصر، وتسعى حاليًا على قدم وساق لتصوير أكبر عدد من مشاهد المسلسل قبل حلول شهر رمضان الكريم.