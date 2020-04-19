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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«القومى للمسرح» يبدأ تصوير حلقات «حلوة بلادى»

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:22 ص
حلقات حلوة بلادى
حلقات حلوة بلادى
آلاء حسن
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بدأ المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، تصوير حلقات بعنوان "حلوة بلادي"، تتناول السيرة الذاتية والفنية لرواد الفن الشعبي.

وتلقي الحلقات الضوء على المأثور القولي الغنائي، والتي يقدمها الدكتور محمد أمين عبد الصمد مدير إدارة تراث الفنون الشعبية بالمركز، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الراهنة.

وتضمنت الحلقات المصورة، حتى الآن، التنوع الثقافي مصر والموال، وشم النسيم، وفولكلور الحج، وثقافة سيوة والواحات البحرية، والموال القصصي، والأغنية الشعبية، والمقاومة والرقص الشعبي المصري، والسيرة الهلالية، والإنشاد الديني، والأغنية البدوية، وعبد الرحمن الشافعي، وسمير جابر ومحمود عيد، وذلك لبثها على قناة "يوتيوب" الخاصة بوزارة الثقافة خلال شهر رمضان المعظم.

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