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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تتخطى الـ7.6 ألف فى باكستان

الأحد 19/أبريل/2020 - 12:40 ص
جريدة الدستور
وكالات
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بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا فى باكستان 7638 حالة بعد تسجيل 613 إصابة جديدة، فيما توقعت السلطات تفاقم الوضح الصحي في مايو المقبل.

وحسب إحصائية يومية جديدة، ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في باكستان اليوم بواقع 8 حالات ليبلغ 143.

بالمقابل، تماثل 1832 مريضا للشفاء، خرج 187 منهم من المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضي.

وأجرت السلطات الباكستانية حتى اليوم أكثر من 92.500 اختبار كشف عن فيروس كورونا، نفذت 6416 منها اليوم.

وتوقع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان تفاقم الوضع الوبائي في البلاد في شهر مايو المقبل، وقال: "إن عدد الحالات المصابة في باكستان الآن أقل مما كان متوقعًا، لكن باكستان على أي حال من الأحوال، قد تواجه صعوبات بعد 15 مايو".

وفي ظل تفشي جائحة كورونا، أغلقت باكستان مثل دول أخرى، حدودها وعلقت رحلات الطيران الدولية، وفرضت قيودا على التنقلات والتجمعات داخل البلاد.

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