ترامب: أمريكا ستزود المكسيك بأجهزة التنفس الاصطناعى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستزود المكسيك بأجهزة التنفس الاصطناعي، حسبما أفاد موقع سكاي نيوز عربية".وأضاف "ترامب"، خلال حديثه للصحفيين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحارب فيروس كورونا المتسجد وتستعد لأرسال أجهزة تنفس صناعي لإيران إذا كانت تريدها.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.