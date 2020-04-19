153 مليون دولار فجوة تمويل مجابهة كورونا وأمراض أخرى بالسودان

قال الدكتور أكرم التوم، وزير الصحة السوداني، إن هناك فجوة تقدر بـ 153 مليون دولار في تمويل الأدوية والمعينات الخاصة بمكافحة (كورونا) المستجد والأمراض الأخرى.وأضاف «التوم» - في حوار مع تلفزيون السودان - أن هناك فجوات في التمويل الصحي وتقديم الخدمات الأولية وتوفير المعينات الخاصة بمكافحة الأمراض في موسم الخريف، والوقاية من أمراض الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والأمراض المعروفة بالسودان.وأشار إلى أن هناك فجوات كبيرة في التمويل الصحي، وجاءت جائحة كورونا لتزيد متطلبات هذا التمويل، موضحًا أن هناك حاجة ماسة لاستيفاء التمويل للعمل الصحي بالبلاد بنسبة تقدر بـ 50% لتغطية فترة 6 أشهر من العام الحالي.وتابع: إن الكوادر الصحية لا تتوفر لها الحماية الوقائية الكافية، مؤكدًا سعي الوزارة لتأمين وحماية جميع الكوادر الصحية ليؤدوا دورهم المنوط بهم وتغطيتهم وأسرهم بالتأمين الصحي.