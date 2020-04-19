خروج مسلسل «اختراق 2» من السباق الرمضانى

خرج مسلسل "اختراق" الجزء الثاني الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عيد والفنانة مي سليم رسميًا من السباق الرمضاني المقبل، وذلك نظرًا لضيق الوقت وتعطل التصوير بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن العمل يستدعي السفر إلى الخارج للتصوير."اختراق 2"، يضم مجموعة من النجوم وهم طلال السدر، ونضال نجم، وأحمد عيد، ومي سليم، ومحمود حمدان، ومها منصور، وحسن عيد، ووائل عبدالعزيز، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.يُذكر أن المخرج أحمد حسن، انتهى من تصوير ما يقرب من 50% من أحداث المسلسل، لكن صنّاع العمل واجهوا أزمة خلال الأيام الماضية، بسبب كورونا، خاصةً أنه يتبقى 10 أيام فقط، للانتهاء من تصوير المشاهد.