حفل موسيقى عالمى لبعث الأمل وتحقيق الوحدة فى مواجهة كورونا

أطلقت الممثلة البريطانية جميلة جميل، حفلًا عالميًا استمر ثماني ساعات تضمن أعمالًا موسيقية وغنائية وقصصًا فكاهية وشخصية لبعث الأمل وتحقيق الوحدة خلال جائحة فيروس كورونا.وظهر مغنون وعازفون لموسيقى البوب والموسيقى الكلاسيكية من الولايات المتحدة وآسيا والشرق الأوسط يغنون ويعزفون من بيوتهم ضمن الحفل الذي تم عبر بث مباشر بعنوان "عالم واحد: معًا في البيت" لتحية العاملين الصحيين الذين يكافحون الوباء في المستشفيات حول العالم.وقالت جميلة المعروفة من خلال مسلسلها التلفزيوني "ذا جود بليس" أو (المكان الجميل) للمشاهدين إن الهدف من الحفل أن يكون "لحظة استراحة".وأضافت: "نحوا أكياس نقودكم جانبًا، هذا ليس جمع تبرعات. نحن هنا وحسب لنقدم لكم عرضًا لا يصدق مع عزف حي مدخش".وظهر في الساعات الأولى من البث المباشر نجوم أمثال نجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام والمغنية الأمريكية جنيفر هدسون والمغني إيسون تشان من هونج كونج والهندي فيشال ميشرا والمغني الإماراتي حسين الجسمي.