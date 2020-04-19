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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد تحويله لمستشفى عزل.. تعقيم وتطهير قصر العينى الفرنساوى

الأحد 19/أبريل/2020 - 01:04 ص
جريدة الدستور
آية سالم
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بدأت في الساعات الأخيرة من أمس السبت، تعقيم وتطهير مستشفى قصر العيني الفرنساوي بعد الإخلاء من جميع المرضى وتحويله لمستشفى عزل صحي لمرضى فيروس كورونا المستجد، عقب ظهور حالات فيه مصابة بالفيروس، وتتم عملية التقييم والتطهير من قبل القوات المسلحة بعد أن تسلمت المستشفى.

وكان قد أصدر الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتحويل مستشفى قصر العيني لفرنساوي لمستشفى عزل صحي خاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة في حال إصابتهم، على أن يتم فحص المرضى ونقلهم لمستشفى أخرى وإخلاء المستشفى.

ويجري حاليًا تحديد قيادات المستشفى وإدارة الجامعة الاستعداد لتحويل المستشفى وتجهيزها لاستقبال أي من مرضى فيروس كورونا المستجد، كما يتم تجهيز كافة احتياجات المستشفى لتكون جاهزة للعزل وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والأجهزة المعنية.

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