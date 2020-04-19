ولاية ساوث كارولينا تفتح الشواطئ العامة.. الثلاثاء المقبل

قرر هنري ماكماستر، حاكم ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، أنه اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل سيعاد فتح الشواطئ العامة ومحلات التجزئة التي أغلقت بالولاية جراء تفشي وباء كورونا.وأفاد تراي ووكر، كبير المسئولين التنفيذيين بالولاية، بأن محلات الأثاث والمجوهرات والملابس سيعاد فتحها، بالإضافة إلى الشواطئ العامة، حيث كانت مغلقة لأكثر من أسبوعين في إطار مكافحة انتشار الفيروس، موضحا أن معدلات العدوى انخفضت في الولاية بصورة تكفي لتخفيف القيود المفروضة.ولفتت مصادر إلى أن التباعد الاجتماعي سيظل ساريا في الشواطئ بالولاية التي شهدت حدوث أكثر من 4000 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و116 حالة وفاة، ومن المقرر أن يعلن حاكم الولاية عن هذه الإجراءات الجديدة يوم الإثنين المقبل.