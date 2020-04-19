ترامب يهدد الصين بـ«عواقب» انتشار كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يجب أن يكون هناك عواقب ضد الصين إذا ثبت مسئوليتها عن تفشي فيروس كورونا المستجد.وشدد الرئيس الأمريكي، خلال خطاب له مساء السبت من البيت الأبيض، على أن العالم يعاني الآن بسبب تأخر استجابة الصين لأزمة انتشار الفيروس، مضيفا: "أحمل الصين المسئولية عن تداعيات انتشار كورونا".وأوضح ترامب أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل إدارته ساهمت في إنقاذ نحو 300 ألف أمريكي من الموت، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع وفيات كورونا في الولايات المتحدة إلى 60 ألف حالة.وكشف ترامب أن الولايات المتحدة أنفقت نحو 32 مليار دولار على منظمة الصحة العالمية دون جدوى.يذكر أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت في وقت سابق، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 690 ألفا و714 حالة حتى الآن، فيما بلغت الوفيات 35 ألفا و443 حالة حتى الآن، لتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الاصابات والوفيات، وتتخطى بذلك كل من إيطاليا والصين ودولا أخرى كانت تشهد تفشيا سريعا للوباء