طرح أغنية تتر مسلسل «بـ100 وش» بصوت «المدفعجية» (فيديو)

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "بـ100 وش" الذي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم والفنان آسر ياسين، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "مليونير" والتي قام بغنائها فريق "المدفعجية".وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي لايت، حيث يقع لبطلي العمل العديد من المفارقات الكوميدية، وكان صناع المسلسل استقروا على "المدفعجية" لغناء التتر، وانتهى الفريق مؤخرًا من تسجيل الأغنية، وستكون ذو رتم سريع لشكل أحداث العمل ضمن مسلسلات رمضان 2020."100 وش" بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وبيومي فؤاد وعمر الشناوي وشريف دسوقي ومحمد عادل ودينا ماهر ولؤي عمران، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبوذكري.