البابا تواضروس: القيامة غيرت حياة البشرية ومنحتنا النقاء

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن القيامة غيرت من حياة البشرية، ومنحتها ملامح جديدة أهمها النقاء، ذلك الإنسان الجديد الذي خلق بعد الفناء والقيامة.وأضاف البابا، خلال كلمته بصلوات قداس عيد القيامة المجيد، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، "القيامة حولت خوف الإنسان إلى حالة حب جسدها المسيح على الصليب".وأشار البابا تواضروس إلى أن "القيامة تمنحنا خطوة الرجاء لدى الإنسان، وهي خطوة إلزامية ليتحول الإنسان من حالة الخوف إلى الحب"، مضيفًا أن الكنيسة تصلي كل حين طالبة رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين تأكيدًا على رجائنا في الله.وتحتفل الكنائس المسيحية بمصر، اليوم السبت، بليلة عيد القيامة المجيد، وتشهد جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وجميع بلاد المهجر صلوات العيد في ذات التوقيت.