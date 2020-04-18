الخارجية: هناك 3300 عالق فى الخارج

أكد المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن أزمة المصريين العالقين بالخارج وإعادتهم أولوية أولى للدولة وتحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا أن العالقين هم الذين ذهبوا للخارج بشكل عارض ومؤقت ووجدوا أنفسهم عالقين في هذا المكان، وهؤلاء الأولية الأولى لهم.وقال «حافظ»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم» الذي يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة «ON»، إن الطالب الذى فقد السكن بالمدن الجامعية بالخارج يعد عالقًا وسيتم إعادته لمصر، مؤكدة أن هناك بشكل مبدئي 3300 عالق بالخارج.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن كل السفارات المصرية بالخارج لها صفحات رسمية على موقع الفيس بوك للتواصل مع الجاليات، مضيفًا أنه يمكن للعالقين التواصل عبر صفحات الفيس بوك الرسمية للسفارات وإرسال رسالة أو الاتصال بالسفارة تليفونيًا، ونحن نبلغ العالقين بمواعيد عودتهم إلى مصر وفقًا لجداول الرحلات المرتبة للعودة.