أونلاين.. «اعرف بلدك» تخصص عدد أبريل لاحتفالات تحرير سيناء





أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، إتاحة نشرة "اعرف بلدك"، أونلاين على موقع الهيئة الإلكتروني.وخصصت عدد أبريل 2020 لاحتفالات تحرير سيناء وقضايا الساعة ونطالع فيه:- أصحاب المعاطف البيضاء في مواجهة فيروس كورونا.- قرأت لك.. الفرق بين الغزو الفكري والغزو العسكري.- ملف "أبطال على أرض الفيروز"؛ ونقرأ فيه:* منسي بقى اسمه أسطورة.. من أسوان للمعمورة.* عيون باتت تحرس في سبيل الله.* العسكري علي من الشجعان.. مات راجل وسط الفرسان."اعرف بلدك" نشرة تثقيفية دورية تصدر شهريًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة "الإدارة المركزية للشئون الثقافية"، تتضمن معلومات مختصرة لبعض الشخصيات التي أثرت الحياة السياسية والثقافية والفنية، بالإضافة إلى معلومات تاريخية وتوضيح لبعض المفاهيم للاصطلاحات المتواترة في العصر الراهن.