البابا تواضروس لـ الإخوة المسيحيين: احتفلوا بالعيد بمنازلكم

دعا البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الإخوة المسيحيين إلى الاحتفال بعيد القيامة المجيد بالمنازل وسط أسرهم، للحد من التجمعات والحفاظ على أرواحهم مع انتشار فيروس كورونا الوبائي.وأضاف البابا تواضروس خلال كلمته بصلوات قداس عيد القيامة: "ربما احتفالات العيد هذا العام محدودة، ولكن فرحتنا بالقيامة بقلوبنا".وتابع: أنه هذا العام نجد وباء كورونا منتشر بالعالم كله، ودولتنا المصرية نفذت بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس علينا اتباعها أهمها الحد من التجمعات، لذلك علينا أن نحتفل هذا العام بالعيد وشم النسيم بمنازلنا وسط أجواء المحبة بالبيوت".ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، صلوت قداس عيد القيامة المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون لأول مرة دون حضور شعب، للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا الوبائي.ويشارك في صلاة القداس الإلهي عدد من الإكليروس وأساقفة المجمع المقدس، والذي يأتى على رأسهم الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة إلى جانب المرتل إبراهيم عياد كبير شمامسة الكاتدرائية.تحتفل الكنائس المسيحية بمصر، اليوم السبت، بليلة عيد القيامة المجيد. وتشهد جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وجميع بلاد المهجر صلوات عيد القيامة المجيد.