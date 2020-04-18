أبوبكر يستعرض آخر مستجدات مبادرة الـ«100 ألف أسرة»

استعرض الإعلامي خالد أبو بكر، جهود المبادرة التى أطلقها الأسبوع الماضى، مع مؤسسة "مصر الخير" لمساعدة 100 ألف أسرة من الأكثر احتياجا، وبدعم الشركات ورجال الأعمال، موضحا أن هذه المبادرة قاربت على الانتهاء من مرحلتها الأولى.وقال "أبو بكر"، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن هناك تعاونًا ودعمًا كبيرا من قِبل رجال الأعمال وعدد من الشركات، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف مساعدة 100 ألف أسرة بكرتونة و300 جنيه، و"التجارة مع ربنا دايما كسبانة".ومن ناحيتها، قالت نيفين محمد بخاتى، مدير مؤسسة "إيديتا" للتنمية، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج: "قمنا بتقديم 5 أجهزة تنفس صناعي بالإضافة لمستلزمات الوقاية والتعقيم للأطباء فى المستشفيات، وتم تركيب جهازين بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، بجانب 3 أجهزة فى مستشفى الراجحي بمحافظة أسيوط".بدوره، أعلن المهندس سمير ريان، رئيس مجلس إدارة شركة "أوتو سمير ريان"، خلال مداخلة بالبرنامج، دعمه للمبادرة والتكفل بـ 10 آلاف أسرة، انطلاقًا من الدور المجتمعى، وخاصة فى هذه المرحلة الراهنة التى تمر بها مصر.وأعلن المهندس شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إنارة كابيتال"، التكفل بألف أسرة لمدة شهر، بما يعادل 3500 فرد، مشيرًا إلى أن المجموعة على تواصل مع "مصر الخير" وتدعمهم فى توصيل المياه إلى المنازل فى عدد من القرى الأكثر احتياجًا.وكان خالد أبو بكر، أعلن عن إطلاق وتبني مبادرة لمساعدة 100 ألف أسرة من الأكثر احتياجا، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير"، وبدعم الشركات ورجال الأعمال، موضحا أن "مصر الخير" لديها كشف وجدول بأسماء المستحقين وكل من انقطعت بهم سبل الرزق منذ بداية أزمة كورونا.