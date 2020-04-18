أسامة هيكل: تخصيص عائد أوبريت «أنت أقوى» لمتضرري كورونا

قال أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن أوبريت "أنت أقوى" الذي تم بثه منذ قليل من أمام منطقة الأهرامات، يدعم جيش مصر الأبيض ويساندهم، موضحا أن كافة المشاركين بالأوبريت تقدموا كمتطوعين بالعمل دون حصولهم على أي أجر، مؤكدا أن عائد الأوبريت سيخصص لصالح المستلزمات الطبية والمتضررين من فيروس كورونا المستجد.وأضاف هيكل، في تصريحات صحفية، أنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد والدولة حريصة على التعامل بشفافية في كل ما يخص الفيروس من أعداد الإصابات أو الوفيات، مطالبا المواطنين بالتفكير في الشائعات التي يتم تسريبها على منصات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق خلفها.وأشار هيكل، إلى أن ما يشغل الحكومة الآن هو الحفاظ على صحة المصريين بالتوازي مع إعادة عجلة الاقتصاد والإنتاج في أسرع وقت، وخاصة أن هناك الكثير من المواطنين تضرروا من تداعيات فيروس كورونا، مناشدا المواطنين بتحمل المسؤولية والحفاظ على صحتهم واتباع الإجراءات الوقائية حتى تعود عجلة الإنتاج.