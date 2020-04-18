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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي على تهنئته بعيد القيامة

السبت 18/أبريل/2020 - 11:35 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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توجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على برقية التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيدة، مؤكدًا أنها رسالة رقيقة من رئيس يحرص دائمًا على مشاركتهم في جميع أعيادهم.

كما قدم قداسته الشكر إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، على برقياتهما للتهنئة بالعيد.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني ترأس، اليوم السبت، صلوت قداس عيد القيامة المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون لأول مرة دون حضور شعب، للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا الوبائي.

ويشارك في صلاة القداس الإلهي عدد من الإكليروس وأساقفة المجمع المقدس، والذي يأتى على رأسهم الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوليوس أسقف مصر القديمة إلى جانب المرتل إبراهيم عياد كبير شمامسة الكاتدرائية.

تحتفل الكنائس المسيحية بمصر، اليوم السبت، بليلة عيد القيامة المجيد. وتشهد جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وجميع بلاد المهجر صلوات عيد القيامة المجيد.

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