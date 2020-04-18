ترامب: اجتزنا ذروة كورونا.. وبعض الولايات رفعت قيود الإغلاق

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم، إن إدارته ستبدأ في رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في ولاية مونتانا، الجمعة المقبل.وأضاف الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، أن ولايتي تكساس وفيرمونت ستبدآن في السماح لبعض الأعمال التجارية استئناف أعمالها بدءًا من الإثنين مع أخذ بعض الاحتياطات.وشدد ترامب، على أن نسبة الوفيات في الولايات المتحدة جراء إصابتهم بفيروس كورونا مقارنة بالإصابات المؤكدة من أقل النسب في العالم.وأكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة تفشي فيروس كورونا.يذكر أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 690 ألفا و714 حالة حتى الآن، فيما بلغت الوفيات 35 ألفا و443 حالة حتى الآن، لتحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث الوفيات والإصابات.