جامعة القاهرة تكشف تفاصيل تحويل القصر العينى الفرنساوى لمستشفى عزل (فيديو)

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إنه تقرر جعل مستشفى القصر العيني الفرنساوي مخصصًا لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد دراسة وضع كافة المستشفيات التابعة لجامعة القاهرة لاختيار الأنسب.وأضاف "علم الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن عملية نقل المرضى بدأ أمس إلى مستشفى المنيل الجامعي، وتطهير وتعقيم المستشفى لاستقبال الحالات، منوهًا بأن مرضى الغسيل الكلوى الذين كانوا يتلقون علاجهم في القصر العيني الفرنساوي تم نقلهم إلى وحدة الملك فهد.وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 55 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 701 حالة حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 980 حالة، من ضمنهم الـ 701 متعافي.وأضاف أنه تم تسجيل 188 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 3032 حالة من ضمنهم 701 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و224 حالة وفاة.