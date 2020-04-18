عميد «طب قصر العيني»: 17 إصابة بكورونا منهم وكيل الكلية

قالت الدكتورة هالة صلاح، عميد كلية الطب بجامعة القاهرة، إنه يوجد 17 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا داخل قصر العيني الفرنساوي، مشيرة إلى أنه لا توجد حالة واضحة نقلت لهم العدوى، وجاري فحص 900 آخرين.وأكدت عميد كلية الطب بجامعة القاهرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إصابة وكيل طب القصر العيني بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لا يوجد أيضا مصدر معروف لإصابته.وأضافت: "أظن أننا في ذروة المرض حيث الإصابات غير معروف مصدرها".وعن اختيار القصر العيني الفرنساوى كمستشفى عزل، قالت إنه ليس بسبب الإصابات، لكن لأن القصر العيني مباني كلها ملتصقة ببعضها لا يمكن إخراجه من الخدمة، واستخدامه للعزل، الأوقع استخدام قصر العيني الفرنساوي.