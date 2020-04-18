الأنبا يؤانس يترأس قداس عيد القيامة بدير درنكة

ترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء اليوم صلوات قداس عيد القيامة المجيد بدير السيدة العذراء مريم درنكة أسيوط، دون حضور من الأقباط.

وتنقل الإيبارشية صلوات القداس للأقباط عبر البث المباشر؛ نظرًا لإغلاق الكنائس للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للوقاية من من فيروس كورونا الوبائي.

تحتفل الكنائس المسيحية بمصر، اليوم السبت، بليلة عيد القيامة المجيد.

وتشهد جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وجميع بلاد المهجر صلوات عيد القيامة المجيد.

