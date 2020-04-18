شفاء أصغر طفلة مصابة بكورونا في الدقهلية

ودعت مستشفى الحجر الصحي، بتمى الأمديد في محافظة الدقهلية، الطفلة لينا خالد حسن، البالغة من العمر 4 سنوات، بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد.وتعد لينا، أصغر حالة استقبلها مستشفى العزل بالدقهلية، بعدما ظهرت عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا، بعد مخالطتها لوالدتها آية عبد المقصود السعيد، ممرضة بمستشفى صدر دكرنس، وتم حجزها على إثر تلك الإصابة.وحرص الجميع، داخل المستشفى على تقديم كافة أوجه الرعاية للطفلة، التي كانت مع والدتها في نفس الحجرة، وكان الأطباء العاملين يحضرون لها الألعاب، ورغم شفاء والدتها إلا أنها ظلت معها حتى منّ الله عليها بالشفاء، وتحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية، ليخرجا سويا.