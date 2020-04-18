حاتم فهمى يغنى ويحاور معجبيه «لايف» غدًا

أعلن المطرب حاتم فهمي، عن التواصل مع معجبيه من خلال خاصية "اللايف" للحديث معهم حول مشاريعه الجديدة والرد على كل أسئلتهم، غدا الأحد، عبر حساباته الخاصة على "إنستجرام" و"فيسبوك" الساعة العاشرة مساءً، ليرد على كل الأسئلة ومشاركهم الغناء، يأتي ذلك بعد النجاح الكبير لأغنيته الجديدة "شوفت" التي حققت مليون مشاهدة في أول أسبوع لعرضها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"."شفت" من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربيني، ويظهر حاتم في الكليب بلوك جديد عليه.وانتهى المطرب حاتم فهمي، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "حاجة فيك" والمقرر تصويرها خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو كليب أو الريليكس فيديو، حيث يفاضل بين الفكرتين، والأغنية من كلمات ربيع السيوفي وتوزيع رامي عبده وألحان عمر الشربيني وتنتمي إلى نوعية الأغاني الرومانسية.