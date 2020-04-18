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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حظر زراعة الموز بالأراضي الصحراوية والجديدة

السبت 18/أبريل/2020 - 11:04 م
زراعة الموز
زراعة الموز
عبدالناصرمحمد - وائل القمحاوي
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أصدر وزيرا الزراعة والري قرار مشتركا ينظم زراعة الموز في مختلف المحافظات، مشددا على حظر زراعة الموز بكل الأراضي الصحراوية والجديدة أيا كان مصدر مياه الري ويستثني، من ذلك المساحات المنزرعة قعليا قبل صدور هذا القرار وحتى انتهاء فترة الدورات الإنتاجية لها وبحد أقصى 3 سنوات.

ووفقا للقرار الذي يحمل رقم 104 لسنة 2020 ومذيل بتوقيع السيد القصير وزير الزراعة والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري نص في مادته الثانية على الالتزام بتعديل نظام الري لزراعات الموز بالأراضي القديمة من الري بالغمر إلى الأساليب الحديثة بمقنن مائي لا يزيد عن 5 الآف متر مكعب من المياه سنويا للفدان علي ألا يتم السماح بصرف أي أسمدة إلا بعد تغيير نظام الري بهذه الأراضي، اعتبارا من بداية الموسم الصيفي الأول من مايو 2021 ويتم صرف عدد 4 شيكارة يوريا 46.5% أو ما يعادلها من الأسمدة الآخري كحد أقصى لفدان الموز خلال العام.

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