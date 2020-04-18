حواس: مصر شهدت كارثتين صحيتين فى عصر الفراعنة

قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن السياحة في مصر والعالم لن تعود لطبيعتها إلا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.وأشاد خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية، أن هناك مبادرات كثيرة تنفذها وزارة السياحة والآثار وبرامج الأونلاين، شاملة كل مناطق الآثار سواء كانت إسلاميا، أو قبطيا، أو يهوديا، أو فرعونيا.وأضاف: «ما زلنا نحفر في وداي الملوك وسقارة لخدمة العمال الغلابة، وكذلك لإحداث هزة في العالم باكتشافات مصر، وعلى وزارة السياحة إعادة ترتيب البيت السياحي من الداخل خلال هذه الأزمة».وأكد أن مصر الفرعونية شهدت كارثتين صحيتين أحدهما في تل العمارنة وتوفى 70% من المصريين في ذلك الوقت بالملاريا، والثانية الطاعون وجاء من تركيا وكان ذلك قبل 3000 عام.وأوضح أنه لأول مرة أن يحتفل المصريون بشم النسيم في منازلهم، وعلينا التفاؤل والالتزام بتعليمات الحكومة للقضاء على فيروس كورونا لإعادة الحركة السياحية مرة أخرى.