رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

التعليم العالي: استكمال المناهج عن بعد حتى هذا الموعد

السبت 18/أبريل/2020 - 11:01 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
رباب الأهواني
طباعة
علق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على قرارات اليوم الخاصة بالفصل الدراسي الثاني: «لا نرغب المجازفة بصحة الطلاب وسلامتهم وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية»، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد دراسة كل السيناريوهات المطروحة.

وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» مساء السبت أنه خاطب مكاتب الوزارة في أمريكا وانجلترا وفرنسا كما تواصل مع الدول العربية للتعرف على السيناريو الأفضل المطبق تجاه الفصل الدراسي الثاني في الجامعات.

وتابع وزير التعليم العالي: «اتخذنا قرارات للحفاظ على الطلبة والحفاظ على الخامة الدراسية في مختلف الكليات»، لافتا إلى أن العام الدراسي مستمر حتى نهاية الفصل الدراسي المختلف من كلية لاخرى.

وأكمل: «بالنسبة لسنوات النقل في جميع الكليات سيتم إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية وسيتم تعويضها عن طريق مشاريع بحثية أو اختبارات إلكترونية»، مؤكدا أنه سيتم استكمال المناهج بنظام التعليم عن بعد حتى يوم 30 إبريل لكل الفرق الدراسية.

موضوعات متعلقة

عميد «طب قصر العينى»: 17 إصابة بكورونا منهم وكيل الكلية

بث مباشر.. رؤساء الكنائس بالقدس يشهدون ظهور النور المقدس

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم السبت 18-4-2020 في الأسواق المصرية

الداخلية تغلق طرق الكورنيش بالمحافظات.. الإثنين

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

إجراءات وقائية بين عمال «الجيزة للغزل» بعد ظهور مصابين بكورونا

وزير التعليم العالى يكشف موعد امتحانات السنوات النهائية

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

منوعات

درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس الأحد 19 إبريل 2020 على المحافظات

اكتشاف 9 أبراج إنذار لسور الصين العظيم عمرها 2200 سنة

طبيب مصري ينتج درع واقي لحماية جيش مصر الأبيض (صور)

البدانة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر بمعدل 6 مرات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة: إتاحة كتاب «المِلَلُ والنّحَلُ» أون لاين

إتاحة كتب عن بطولات الجيش المصري عبر بوابة «الثقافة»

قناة «القومي لثقافة الطفل» تتألق مع حلول رمضان

كيف احتفل «التنسيق الحضارى» باليوم العالمى للتراث إلكترونيًا؟