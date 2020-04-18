التعليم العالي: استكمال المناهج عن بعد حتى هذا الموعد

علق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على قرارات اليوم الخاصة بالفصل الدراسي الثاني: «لا نرغب المجازفة بصحة الطلاب وسلامتهم وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية»، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد دراسة كل السيناريوهات المطروحة.وأضاف «عبد الغفار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» مساء السبت أنه خاطب مكاتب الوزارة في أمريكا وانجلترا وفرنسا كما تواصل مع الدول العربية للتعرف على السيناريو الأفضل المطبق تجاه الفصل الدراسي الثاني في الجامعات.وتابع وزير التعليم العالي: «اتخذنا قرارات للحفاظ على الطلبة والحفاظ على الخامة الدراسية في مختلف الكليات»، لافتا إلى أن العام الدراسي مستمر حتى نهاية الفصل الدراسي المختلف من كلية لاخرى.وأكمل: «بالنسبة لسنوات النقل في جميع الكليات سيتم إلغاء الامتحانات التحريرية والشفوية وسيتم تعويضها عن طريق مشاريع بحثية أو اختبارات إلكترونية»، مؤكدا أنه سيتم استكمال المناهج بنظام التعليم عن بعد حتى يوم 30 إبريل لكل الفرق الدراسية.