690 ألف إصابة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الولايات المتحدة إلى 690 ألفا و714 حالة حتى الآن، فيما بلغت الوفيات 35 ألفا و443 حالة حتى الآن.وأوضحت الأمريكية لمكافحة الأمراض في بيانها أنها سجلت 29002 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، بجانب تسجيل 2394 حالة وفاة جديدة، وذلك وفق قناة "cnbc" الأمريكية.يذكر أن الولايات المتحدة احتلت المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا، لتتخطى إيطاليا والصين ودولا أخرى كانت تشهد تفشيا سريعا للوباء.