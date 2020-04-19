«التموين» تعلن شروط مشاركة المحلات التجارية فى معارض «أهلًا رمضان»

اشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة شروط لمشاركة المحال التجارية والسوبر ماركت للمشاركة في معارض «أهلا رمضان»، في مقدمتها أن تحصل المحال التجارية في حال رغبتها للانضمام إلى المعارض على الموافقة المبدئية من مديرية التموين التابعة لها، وأن تكون هناك تخفيضات تبدأ من نسبة ٢٥٪ على السلع الأساسية والغذائية والياميش وتجهيز الشنط الرمضانية، بحيث تقوم مديرية التموين بوضع أسعار استرشادية على السلع الأساسية بحد أدني وأقصي لما يصب في مصلحة المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل والفئات الفقيرة.كما لابد وأن يتم الإعلان عن المحال التجارية المشاركة في تلك المبادرة من من خلال منحها لوحة توضع على لافتة المحل تحدد اسم معرض أهلًا رمضان، وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية التابع له، كما لابد أن تلتزم المحال التجارية بالأسعار وتقدم السعرين ماقبل الخصم ومابعد الخصومات.كما يشترط أن تكون السلع خاضعة لتطبيق قرار تدوين الأسعار علي العبوات الغذائية محددًا التكلفة الإنتاجية والسعر النهائي للمستهلك وتاريخ الإنتاج والمواصفات القياسية، وأن تلتزم المحال التجارية بطباعة الأسعار علي العبوات وليست وضع استيكرات، وهنا يخضع لمخالفة قانون حماية المستهلك الجديد؛ لأن الاستيكرات يسهل التلاعب فيها وخاصة الياميش المخزن من العام الماضي يسهل إعادة تدويره ووضع استيكرات بتاريخ الصلاحية والإنتاج ووضع بلد المنشأ.