إعادة تشغيل ساعة الزهور التاريخية بالإسكندرية قبل أعياد شم النسيم

تابع العميد فادي وديع رئيس حي وسط الإسكندرية، مساء اليوم السبت، أعمال إعادة تشغيل ساعة الزهور بعد توقفها منذ شهور، حيث تم تركيب العقارب، لتعود الساعة التاريخية إلى العمل خلال أعياد الربيع.كما كلف "وديع" في السياق ذاته إدارة الحدائق منذ أيام بالعمل على تطوير الزراعات بالحدائق والأحواض الموجودة بالحمى المحيطة، ليكتمل الشكل الحضاري والجمالي، طبقا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتجميل الحدائق لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم.وتقع ساعة الزهور بأكبر وأعرق ميادين الحى اللاتينى، وهو ميدان الشهيد عبد المنعم رياض، وافتتحت في عام 1966، وكانت في السبعينات والثمانينات، مقصدًا للجميع سواء من الأفواج السياحية التي تزور الإسكندرية أو من جانب مواطنيها الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية بجوارها.