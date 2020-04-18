رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 19 أبريل 2020 الموافق 26 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعادة تشغيل ساعة الزهور التاريخية بالإسكندرية قبل أعياد شم النسيم

السبت 18/أبريل/2020 - 10:55 م
ساعة الزهور
ساعة الزهور
هبه عويضه
طباعة
تابع العميد فادي وديع رئيس حي وسط الإسكندرية، مساء اليوم السبت، أعمال إعادة تشغيل ساعة الزهور بعد توقفها منذ شهور، حيث تم تركيب العقارب، لتعود الساعة التاريخية إلى العمل خلال أعياد الربيع.

كما كلف "وديع" في السياق ذاته إدارة الحدائق منذ أيام بالعمل على تطوير الزراعات بالحدائق والأحواض الموجودة بالحمى المحيطة، ليكتمل الشكل الحضاري والجمالي، طبقا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتجميل الحدائق لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم.

وتقع ساعة الزهور بأكبر وأعرق ميادين الحى اللاتينى، وهو ميدان الشهيد عبد المنعم رياض، وافتتحت في عام 1966، وكانت في السبعينات والثمانينات، مقصدًا للجميع سواء من الأفواج السياحية التي تزور الإسكندرية أو من جانب مواطنيها الذين يحرصون على التقاط الصور التذكارية بجوارها.

موضوعات متعلقة

بورصة الدواجن.. أسعار الدواجن اليوم السبت 18-4-2020 في الأسواق المصرية

«تاج الدين»: 85% من مصابى كورونا بمصر لا تظهر عليهم أعراض

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

الموافقة على قانون العلاوة الدورية للعاملين

الصور

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

الأكثر قراءة

الأعلى للجامعات: إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل

إجراءات وقائية بين عمال «الجيزة للغزل» بعد ظهور مصابين بكورونا

أردوغان يختبئ فى قصره من كورونا.. والمعارضة تؤكد إصابته بالفيروس

وزير التعليم العالى يكشف موعد امتحانات السنوات النهائية

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

الصحة

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

منوعات

درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس الأحد 19 إبريل 2020 على المحافظات

اكتشاف 9 أبراج إنذار لسور الصين العظيم عمرها 2200 سنة

طبيب مصري ينتج درع واقي لحماية جيش مصر الأبيض (صور)

البدانة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر بمعدل 6 مرات

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
القراءة مثل الحب.. تأتى مبكرًا
ماجد حبته
ألمانيا هزمت الوباء.. دعائيًا!
صفاء النجار
الأيام الطويلة لرجل عابر «1»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشرقاوى.. الوطنية الصادقة والشجاعة
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة: إتاحة كتاب «المِلَلُ والنّحَلُ» أون لاين

إتاحة كتب عن بطولات الجيش المصري عبر بوابة «الثقافة»

قناة «القومي لثقافة الطفل» تتألق مع حلول رمضان

كيف احتفل «التنسيق الحضارى» باليوم العالمى للتراث إلكترونيًا؟