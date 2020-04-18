إجراءات وقائية بين عمال «الجيزة للغزل» بعد ظهور مصابين بكورونا

قررت محافظة الجيزة، اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية بعد ظهور مصابين بكورونا بين العاملين بشركة الجيزة للغزل والنسيج في كرداسة.وأصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الحيزة، قرارًا بإغلاق المصنع، وعمل عزل منزلي لكافة العاملين لمدة 14 يوما بناء على تعليمات وزارة الصحة كإجراء احترازي لمكافحة تفشي فيروس كورونا.وكلف المحافظ مديرية الصحة باتخاذ إجراءات التعقيم وتطهير للشركة بالكامل، للوقاية من الفيروس المستجد.وأكد أن المحافظة تواصل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى الانتهاء من رش وتطهير وتعقيم 5000 منشأة على مستوى الأحياء والمراكز حفاظا على سلامة المواطنين.